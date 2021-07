Andy Peelman overkop met wagen tijdens ritje op racecircuit

TV RECENSIE. ‘Monsters aan het Werk’: “Niet wat we van Pixar gewend zijn, maar er is groeipoten­ti­eel”

12 juli Twintig jaar nadat de film ‘Monsters en co.’ een plek in onze harten veroverde, kruipen de wollige wezens weer uit de kast. Al is grappen nu het nieuwe grommen geworden en moeten de monsters zich willens nillens aanpassen aan die nieuwe bedrijfscultuur. Is ‘Monsters aan het Werk’ op Disney+ een streampje waard? Of bedanken we voor deze voortzetting? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.