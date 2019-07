Andy Peelman over de bevalling van dochter Feline: “Niet ideaal, zo tijdens een hittegolf!” Redactie

30 juli 2019

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Ik had gedacht dat ik niet tegen de bevalling zou kunnen. Maar van je eigen vrouw en kind valt dat goed mee”, zegt Andy Peelman (35). De allereerste emoties na de geboorte van zijn dochtertje Feline deelt Andy in Dag Allemaal.

Ze wisten dat er veel kans was dat hun dochtertje vroeger geboren zou worden dan half augustus. En inderdaad, drie weken voor de uitgerekende datum konden ‘De Buurtpolitie’-ster Andy Peelman en zijn vrouw Tine (35) hun Feline in de armen sluiten. Een prachtig meisje van 2,730 kg en 47 cm.

Tweetalig

Feline Peelman Kissling, zoals Andy en Tines dochtertje voluit heet, kwam ter wereld op 25 juli 2019: de warmste dag ooit sinds de metingen. “Niet ideaal om te moeten bevallen midden in een hittegolf”, zegt Andy, “maar kom, het is allemaal meegevallen. De bevalling is heel vlot verlopen, op een paar uur was het gepasseerd. De gynaecoloog zei tegen mijn vrouw dat ze een lichaam heeft om zwanger te worden.”

Dat was misschien een hint om snel voor een broertje of zusje te zorgen.

Misschien wel. Ofwel heeft Tine iets afgesproken met de gynaecoloog. (lacht)

De baby is vroeger gekomen dan verwacht.

Ja, ik kreeg plots in de gaten dat Tine midden in de nacht toch wel lang op de badkamer bleef. Toen ik haar vroeg wat er scheelde, zei ze: ‘Ik denk dat het begonnen is’. Maar ik ben nooit in paniek geweest of zo.

Het was de eerste bevalling die je meemaakte.

(knikt) En dat doet wel raar, niet normaal. Vooraf hoor je daar allerlei verhalen over, maar eigenlijk kan je je daar niets bij voorstellen. Ik dacht dat ik er minder goed tegen zou kunnen, maar als het om je eigen vrouw en kind gaat, is dat toch anders. Toen ik mijn dochtertje op Tines borst zag liggen, voelde ik niks dan liefde. Ik was echt heel erg ontroerd.

Je dochter draagt een dubbele familienaam.

Inderdaad. Tine is nu eenmaal Duitse, die afkomst willen we niet verloochenen. We gaan Feline ook tweetalig opvoeden.

Een vader-dochterband is meestal heel speciaal. Kijk je daarnaar uit?

Zeker. Al moet die band nog groeien, natuurlijk. Met de mama is de band al van bij de geboorte een stuk nauwer. Tine heeft tenslotte al negen maanden gezorgd voor ons dochtertje. Maar ik ga mijn best doen om een hele goede papa te zijn voor Feline.