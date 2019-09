Andy Peelman na zijn veelbesproken uitspraak: “Het is zot hoe hard mensen kunnen zijn” KDL

Bron: Showbizzsite 0 Showbizz Nadat Andy Peelman eerder deze week in ‘De Meeloper’, de podcast van Qmusic-dj Sam De Bruyn, vertelde dat hij zijn pasgeboren dochter Feline (nog) niet graag ziet, werd de Buurtpolitie-acteur even kop van jut.

In een reactie aan Showbizzsite laat Andy weten geschrokken te zijn van de negatieve reacties die hij op sociale media las over zijn uitspraak. “Ik heb nog altijd geen spijt van mijn uitspraak, ik zou ze ook opnieuw doen”, steekt Andy van wal. “Maar ik vind het wel jammer dat er heel wat bagger binnenkomt, want geloof mij, ik krijg heel wat over mij heen nu. Het is de zoveelste keer dat ik merk dat, als je eerlijk bent, dat het niet altijd in mijn voordeel speelt. Het is zot hoe hard mensen kunnen zijn.”

“Mijn dochter is een fantastisch kind, maar dat graag zien, dat gebeurt toch niet ineens? Dat is toch logisch?”, vervolgt Andy nog. “Mensen noemen me dan een onmens en ik vind het heel jammer dat mensen daar zo kortzichtig op reageren.” Gelukkig krijgt de acteur ook heel veel steun. “Er zijn mensen die me berichtjes sturen om te zeggen dat ze blij zijn dat iemand het eindelijk eens durft te zeggen. Ik ben er van overtuigd dat er nog mensen zijn die in mijn geval zijn.”