Andy Peelman moet prioriteiten leren stellen: "Mijn vrouw is een goede handrem" CD

31 augustus 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Andy Peelman (34) dreigt het slachtoffer te worden van zijn eigen populariteit. Daarom neemt de 'De Buurtpolitie'-acteur nu een manager in de arm. Die moet zijn agenda beheren en voor wat meer vrije tijd zorgen. "Liever nog tien jaar goed meedraaien in plaats van twee jaar hard te gaan", zegt hij in Story.

Andy Peelman is tegenwoordig overal: in De Buurtpolitie als inspecteur Koen, in zijn eigen programma Wakandy op VTMKZOOM én binnenkort op de planken in het theaterstuk Wie wordt de man van Wendy? Toch is hij niet bang voor overdaad. ‘We waken daarover door niet op alles ‘ja’ te zeggen. Op dat vlak is mijn vrouw een goede handrem’, lacht Andy. ‘Bovendien heb ik vanaf

1 september ook een manager. Ik wou bovenal iemand die mijn agenda beheert en zegt: ‘Sorry, Andy, dit kun je er echt niet bijnemen’. Mijn agenda is nu een zottekot, ik ben amper thuis.’

Kortom: die manager komt er op vraag van je vrouw.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN