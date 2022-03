Andy Peelman: “Moest ik mijn vrouw en job hier niet hebben, stond ik al in Oekraïne mee te vechten”

Deze avond zit Andy Peelman in het belpanel van de televisieshow ten voordele van ‘Oekraïne 12-12'. Daar hoopt de presentator zoveel mogelijk mensen te overtuigen om geld te storten: “We kunnen op onze kleine, Vlaamse manier die mensen steunen. Een van onze kenmerken is dat we heel solidair zijn.”

Voor hij als presentator aan de slag ging, was Andy politieagent. Hij is dan ook een grote voorstander van rechtvaardigheid en wil graag helpen. “Moest ik mijn vrouw en job hier niet hebben, stond ik daar al mee te vechten. Want die Russen verzetten elke dag hun prikkeldraad. Poetin is knettergek, maar het moet toch ergens stoppen? Het klopt toch niet dat die mensen geen rechten meer hebben. We moeten beseffen hoeveel geluk we hebben om in Vlaanderen te wonen.”