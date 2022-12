Andy Peelman mengt zich in politiedebat: "Politie is afvoerputje van maatschappij geworden"

TV Streamz gaat op zoek naar “de volgende grote Vlaamse influencer” in nieuwe serie ‘Ik ga viraal’

Streamz gaat in een nieuwe reeks op zoek naar de volgende Vlaamse influencer. Iedereen die op sociale media wil doorbreken als content creator kan zich vanaf nu inschrijven. De geselecteerde kandidaten gaan de uitdaging aan om in zes maanden tijd viraal te gaan. Hun ontwikkeling tot influencer zal je kunnen volgen in de serie ‘Ik ga viraal’, later exclusief te zien op de streamingdienst.

