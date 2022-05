Andy Peelman maakt carrièresprong: “Blij en trots dat VTM mij deze kansen biedt”

Royalty Harry en Meghan laten camera’s binnen in hun woning in Montecito voor eigen reality­reeks

Vergeet ‘Keeping up with the Kardashians’, hier is ‘Keeping up with the Sussexes’. Prins Harry (37) en Meghan Markle (40) hebben de camera’s in hun huis gelaten voor een eigen realityserie die later te zien is op Netflix. Het is onduidelijk of Archie en Lilibet in beeld zullen komen.

19 mei