Andy Peelman heeft corona en zit in quarantaine in mobilhome: “Mijn dochtertje heeft het er heel moeilijk mee”

Eind vorige maand postte Andy op zijn Instagramaccount een foto vanuit het buitenland. De acteur, momenteel te zien in het tv-programma ‘Ze Zeggen Dat’, was er voor opnames van het nieuwe seizoen ‘Andy op Patrouille’. “Bij terugkeer moesten we ons normaal niet laten testen. Maar omdat ik wel wat burgerzin heb en uit respect voor mijn familieleden, heb ik wel een test gedaan op Zaventem. Van de ganse ploeg was ik de enige met een positief resultaat. We vonden dat heel bizar omdat we gans die periode continu met ons vijf samen waren. Bij de apotheker heb ik een sneltest gehaald en die was negatief. (lacht) Ik begreep er niets meer van. Uiteindelijk heb ik een nieuwe test bij de huisdokter gedaan en die was wél opnieuw positief.”