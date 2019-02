Andy Peelman gooit zijn planning overhoop om de geboorte mee te maken, maar ... ‘Bang dat ik tijdens de bevalling flauwval!’ Vic Dennis

26 februari 2019

06u00

Bron: Primo 0 Showbizz ‘De Buurtpolitie’-acteur Andy Peelman (35) en zijn echtgenote Tine (34) hebben heuglijk nieuws: ze verwachten hun eerste kindje. In Primo geven ze hun allereerste dubbelgesprek.

“Toen ik het nieuws hoorde, stond ik in de file op de E40, aan de afrit van Ternat”, herinnert Andy zich. “Jezus, ik word papa, ik was echt overdonderd. Totaal van mijn melk. Dat zal één van de mooiste dagen van mijn leven blijven.” Zijn vriendin beseft dat de E40 misschien niet de meest voor de hand liggende locatie was om het goede nieuws te horen. “Romantiek vindt bij ons altijd op een speciale plek plaats”, vertelt ze. “Andy heeft me destijds in de garage ten huwelijk gevraagd, terwijl hij uit een doos sprong. En nu kreeg hij van mij te horen dat hij papa werd terwijl hij in de file stond. (lacht)”

Op wat vermoeidheid na, beleeft Tine gelukkig een droomzwangerschap. “Het enige waar ik het moeilijk mee heb, is dat ik geen pintje bier mag drinken en niet alles, zoals gerookte worsten, mag eten. Als echte Duitse mis ik dat erg. Na de geboorte ga ik zeker proberen de borst te geven, dus zal ik dat streng regime nog een tijdje moeten aanhouden. Ik heb al eens een Jupiler zonder alcohol geprobeerd, maar da’s toch niet hetzelfde. (lacht) De smaak is anders.”

De kleine Peelman is uitgerekend voor half augustus. Normaal gezien zou Andy dan op tien uur vliegen in het buitenland zitten voor een nieuw programma, maar hij gooide zonder boe of bah de hele planning om. “Twee van de zes locaties zijn redelijk dicht bij huis, op minder dan twee uur vliegen, en die hebben we nu in juli voorzien. De overige vier, die niet bij de deur zijn, moeten we in april, mei en juni inblikken. Het worden dus bijzonder drukke maanden. Maar ik heb het ervoor over, in augustus wil ik in het land zijn om de bevalling mee te maken.” Toch kijkt de stoere ‘Buurtpolitie’-acteur met een bang hartje uit naar de geboorte. “Ik heb er al veel over gehoord, ik kan me inbeelden wat er gaat gebeuren, maar emotioneel is het toch nog iets anders wanneer je eigen vrouw daar ligt af te zien en je kind geboren wordt. Je moet het niet verbloemen, het is een heftig gebeuren. Je maakt het als man mee, maar je kan je vrouw niet helpen om de pijn te verzachten. Ik kan niet garanderen dat ik recht ga blijven staan. De kans bestaat dat ik zal flauwvallen. Kijk, ik kan wel tegen bloed, ik ben trouwens bloedgever. Maar als het gaat om een soort operatie, dan kan ik daar niet tegen. Bij de tandarts ben ik ooit flauwgevallen omdat die te lang aan het koteren was. Maar bon, ik zal er zijn.”