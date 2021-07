Andy Peelman gaat op kamp met Sven Nys en jong wielertalent: “De meesten zijn verrast wanneer ze zien dat Sven er effectief elke dag is én meefietst”

TV Riadh Bahri verklaart de liefde aan Kürt Rogiers: “Ik ben al sinds mijn tienerja­ren stapelzot van u”

30 juli De villa van ‘Waarheid, durven of doen’ warmt zich op voor een nieuwe week vol onthullingen en opdrachten van bekende Vlamingen. Maandag maken Valerie De Booser, Anke Buckinx, Riadh Bahri en Jasper Erkens hun opwachting in de villa. Riadh moet voor een opdracht toegeven dat hij vroeger stapelzot was van Kürt Rogiers. Hij belt hem op om dit te vertellen.