Andy Peelman gaat 666 km fietsen in de woestijn IDR

12 oktober 2019

00u00 0 Showbizz 666 kilometer fietsen in de broeierige woestijn van Marokko, en dat in zes dagen en zonder deftige voorbereiding. Het klinkt eerder als het scenario van een rampenfilm, maar toch is dat precies wat acteur Andy Peelman (36) van plan is. Maandag begint hij aan het extreme mountainbikeparcours Roc du Maroc.

Vandaag vliegt Andy naar de Marokkaanse stad Ouarzazate, een plek die bekendstaat als de toegangspoort tot de Sahara. Dit weekend staat er nog een testrit op het programma, waarna de renners maandag starten aan de loodzware zesdaagse. "Ik heb intussen al enkele keren gedacht dat ik liever een vakantie in Marokko zou hebben dan een fietstocht, maar ik heb er wel ongelofelijk veel zin in", zegt de acteur uit 'De buurtpolitie'. "Ik weet nu al dat ik zes dagen ga afzien. Ik heb hier ja op gezegd, omdat ik mijn lichaam op de proef wilde stellen. Ik wilde testen wat ik allemaal aankan. Je rijdt niet alleen in de woestijn, je moet ook nog eens in het achterhoofd houden dat je zo'n zes tot acht uur op de fiets zit. Pittig, zeker als je weet dat ik amper heb kunnen trainen. Ik heb af en toe eens een uurtje of twee gefietst, maar dat was het."

Door zijn deelname mist Andy de première van de derde 'De buurtpolitie'-film komende zaterdag.