Andy Peelman en zijn vrouw Tine verwachten tweede dochtertje

TV Het is gebeurd: Erik Van Looy heeft corona en wordt voor het eerst in 19 jaar vervangen als ‘Slimste Mens’-presenta­tor

Het is gebeurd. Erik Van Looy (59) is besmet met het coronavirus en zit tot vrijdag in quarantaine. De quizmaster zal daarom voor twee opeenvolgende afleveringen van ‘De Slimste Mens’ vervangen worden door jurylid Bart Cannaerts (41). Die opnames worden maandagavond ingeblikt in de studio in Vilvoorde.

15 november