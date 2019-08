Exclusief voor abonnees Andy Peelman en echtgenote Tine geven hun eerste intieme interview als ouders: “Adrenaline vanaf de eerste wee” Redactie

13 augustus 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Een bevalling, ik blijf dat toch iets barbaars vinden.” Andy Peelman (35) viel echter tegen alle verwachtingen in níet flauw in de verloskamer op 25 juli. Vandaag genieten hij en zijn echtgenote Tine (35) met volle teugen van hun wondertje, Feline. Als Andy eens thuis is, tenminste, zo klinkt het in Dag Allemaal.

Wanneer Dag Allemaal de oprit van Andy Peelman in Haaltert oprijdt, blaft zijn herdershond Barry, ook te zien in ‘De Buurtpolitie’, hen toe. “Dat is mijne maat... Nu ja, een hond mag je nooit vertrouwen, hé”, zegt Andy. “Nu Feline er is, letten we extra op, maar ja, Barry kwam sowieso niet in huis.” De populaire ‘De Buurtpolitie’-acteur verwelkomt hen enthousiast. Zijn echtgenote Tine roept hen vanop de bovenverdieping toe dat ze nog een momentje nodig heeft. “Ik ben Feline nog even borstvoeding aan het geven.”

Nadat Tine hen heeft vervoegd in de living, keren ze samen even terug naar die memorabele 25ste juli, de warmste dag ooit in ons land. Om vier uur ’s ochtends was het al snikheet buiten. “Ik werd plots wakker en voelde een lichte pijn in mijn buik”, zegt Tine, terwijl ze zich naast Andy in de zetel nestelt met baby Feline op schoot. “Toen ik naar het toilet ging, werd duidelijk dat ons Feline had beslist dat de tijd rijp was. Voor het eerst in mijn leven voelde ik een echte wee.”

