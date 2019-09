Andy Peelman doet opvallende onthulling: “Ik kan niet oprecht zeggen dat ik onze baby al graag zie” KDL

17 september 2019

14u11

Bron: Qmusic 21 Showbizz Andy Peelman en zijn vrouw Tine verwelkomden op 25 juli hun eerste kindje, dochter Feline. Hoewel de ‘Buurtpolitie’-acteur al liet weten dat hij een troste papa is, deed hij wel een opvallende onthulling in ‘De Meeloper’, de podcast van Qmusic-dj Sam De Bruyn. “Ik kan niet oprecht zeggen dat ik mijn dochter al graag zie”, stelde Andy daar.

In ‘De Meeloper’ loopt Sam elke week de vaste route mee van een sportieve bekende Vlaming. Tijdens het lopen praten ze over zijn/haar sportieve kant, maar ook persoonlijke verhalen komen aan bod. Deze week in het de beurt aan ‘De Buurtpolitie’-acteur Andy Peelman, die onlangs voor het eerst papa werd. Wanneer Sam polst naar de vermoeidheid van Sam, laat de acteur weten dat het “goed meevalt”.

Maar wat Andy nadien vertelt, zorgt voor wat ophef online. “Ik mag het allemaal niet zeggen, want dan ben je een onmens, maar dat kind, als dat geboren wordt, dat is klein. Dat heeft negen maanden in de buik van de moeder gezeten. Aan alle toekomstige papa’s en ook aan wie ooit al papa geworden is en het nooit durven zeggen heeft aan zijn vrouw: als dat eruit komt, zie je dat niet graag in het begin. Ik weet dat het een taboe is, maar je kan toch niet zeggen dat je daar meteen verliefd op bent en dat graag ziet als dat geboren wordt? Dat moet toch letterlijk en figuurlijk groeien", zegt Andy, waarna hij aan Sam vraagt of het onnozel is wat hij vertelt. “Misschien ben ik de uitzondering, maar bij mij is het niet het geval. In het begin is zo’n kindje iets plat. Dat weent, dat eet, dat schijt, dat doet niets.” Op de Facebookpagina van Qmusic, waar de podcast gedeeld werd, reageren al een aantal mensen. De ene vindt dat Andy gelijk heeft, maar heel wat mensen vinden de uitspraken van de acteur niet kunnen. “Je moest je schamen” en “Ik hoop dat uw dochter dit nooit moet lezen”, klinkt het.

(Lees verder onder de foto)

Nutteloos

Andy is er wel van overtuigd dat zijn band en zijn gevoelens voor Feline nog zullen groeien. “Dat kind moet mij leren kennen en ik moet haar leren kennen. En dat zal wel groeien, maar op dit moment is het normaal dat haar moeder een band met haar heeft. Ze heeft haar gedragen en ze geeft ook borstvoeding, dat is fantastisch. Maar als vader voel je je in het begin een beetje nutteloos. En dat is niet erg, hé, maar je moet het tijd geven om haar graag te beginnen zien.” Op de vraag wat Tine, de vrouw van Andy, van zijn mening vindt, laat Andy weten dat ze hem begrijpt. “Ze heeft mij al gevraagd: ‘zie je het al graag?’. Ja neen, ik moet daar eerlijk in zijn. Maar ik moet nu wel zeggen, gisteren begon ze wat te lachen en dan vind ik dat wel schattig. En ze is ook een heel mooi kind, maar dat is waarschijnlijk een cliché van hier tot ginder. Ik ben er ook honderd procent van overtuigd dat, als ik genoeg tijd met haar kan doorbrengen, dat het dan een ander verhaal zal zijn. Nu ben ik sinds de dag dat mijn dochter geboren is, nog geen dag thuis geweest. 6 november is mijn eerste vrije dag en dan komt dat goed”, besluit Andy.

De hele podcast kan je hier beluisteren.