Andy Peelman blundert in nieuwe aflevering van ‘Waarheid, Durven of Doen’: “Maar dat is gewoon nog rauw”

Naar deze films en series over onsterfe­lij­ke figuren kan je blijven kijken

21 juli Wat als je het eeuwige leven had? Klinkt fantastisch, maar is dat ook wel zo? We speurden de streamingdiensten af en verzamelden voor onze Kijkgids vijf verhalen rond onsterfelijkheid, elk met hun eigen insteek en interpretatie. Van de dictatuur in ‘Immortality’(Streamz), tot de verveling in ‘Lucifer’ (Netflix) of de moeilijkheid van liefde als onsterfelijke in ‘The Age of Adaline’ (Netflix).