Andy en Dina krijgen bijzonder onaangename verrassing in ‘Ze Zeggen Dat’: “Dit geld komt uit onze eigen zak!”

TV Zij gaan de strijd aan in ‘BV Darts’: “Ik dacht het snel te leren, maar dat viel lelijk tegen”

20 oktober Het was decennialang enkel een Engelse kroegensport. Maar sinds 'Dancing Dimi' een plaats aan de top afdwong, is darts hot in Vlaanderen. Enter 'BV Darts' op VTM 2. Negen bekende Vlamingen hebben zich in het grootste geheim maandenlang voorbereid. Ze kregen ook een roepnaam, kozen een strijdlied en werden vereeuwigd op een 'dartsschild'. Maak kennis met onder andere The Engine, The White Walker, G.I. Jinnih en Dart Vader.