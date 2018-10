Andrei Lugovski aan de beterhand: “Ik wil iedereen bedanken” MVO

26 oktober 2018

12u36 0 Showbizz Het gaat beter met zanger Andrei Lugovski (35), die vergiftigd werd en sindsdien nog aan het herstellen is. Hij deelde zelf een bericht op Facebook om het goede nieuws te melden.

“Ik kan nog niet zoveel schrijven op Facebook, maar ik wil zeker jullie allemaal bedanken voor de steun en kracht in elk woord van jullie berichten. Het is nu beter met mijn gezondheid maar ik moet nog revalideren. Op het moment ben ik niet echt met muziek bezig, daarom weet ik niet waar en wanneer mijn eerste optreden zal plaats vinden. ik zal jullie zeker op de hoogte brengen. Het spijt me dat ik zo lang niks kon schrijven maar ik wil nogmaals zeggen hartelijk bedankt.”

“Hartelijk bedankt familie, vrienden, kennissen en mensen van het ziekenhuis. Hartelijk bedankt aan de mensen die voor mijn leven hebben gevochten”, schrijft hij. “Ik zal mijn best doen om te herstellen.”

Andrei belandde eerder dit jaar in het ziekenhuis, waar er een grote dosis vergif in zijn bloed werd teruggevonden. Het zou gaan om een rattengif. Wie de dader was, is nog niet bekend.