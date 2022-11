André Vermeulen uit ongenoegen over Brussels café: “Ik was níet arrogant én was op het Frans overgeschakeld”

Showbizz 12 points for Belgium? Experts geven hun prognose voor het Songfesti­val: “Veel hangt af van Oekraïne”

‘Miss You’, zo heet het nummer dat België dit jaar richting Songfestival stuurt. Jérémie Makiese, voormalig winnaar van ‘The Voice Belgique’, trekt in mei naar Turijn met het catchy nummer, dat donderdagochtend voor het eerst werd voorgesteld. Maar zal hij het ook beter doen dan de voorlaatste plaats van Hooverphonic vorig jaar? Of zit er zelfs een top vijf in? Wij vroegen aan Songfestivalkenners als André Vermeulen, Peter Van de Veire en Miguel Wiels om onze kansen in te schatten. “Hij zal moeten opletten dat hij niet te triest kijkt, want dat heeft ons vorig jaar parten gespeeld.”

