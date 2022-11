André Vermeulen over gebrek aan grote namen in ‘Eurosong’: “Natalia laat een unieke kans voorbijgaan”

MuziekZeven deelnemers wagen hun kans in ‘Eurosong’, maar slechts twee van hen doen een bij het brede publiek een belletje rinkelen. “Velen zijn bang om gezichtsverlies te lijden”, klinkt het bij Songfestivalspecialist André Vermeulen (67). In ‘Dag Allemaal’ probeert hij een antwoord te zoeken op de vraag waarom de grote namen de wedstrijd links laten liggen en schat hij de kansen van de kandidaten in. Presentator Peter Van de Veire (50) legt dan weer uit hoe de selectie gelopen is. “Neem Oscar and the Wolf, die denken: ‘Wat hebben wij nog te bewijzen?’”