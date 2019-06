André van Duin rouwt om overleden vriendin: “Hopelijk kan ik ook zo de boeken in” DBJ

08 juni 2019

11u01

Bron: ANP 0 Showbizz André van Duin (72) neemt het leven zoals het is. “De enige zekerheid die we hebben, is dat we op een dag dood zullen gaan”, zegt de komiek, presentator en acteur zaterdag in De Telegraaf.

“Ineens springt er een propje in je hoofd en is het gedaan. Persoonlijk sta ik daar vrij nuchter in”, vervolgt André. “Ik ben van het relativeren. Tel je zegeningen. Life goes on.” De 72-jarige André zegt een behoorlijke ‘bofkont’ te zijn. “Ik heb ontzettend veel geluk gehad in mijn leven. Qua gezondheid en qua privéleven, maar tevens in mijn werk.”

Dat het ook zomaar over kan zijn, zag hij van dichtbij gebeuren met zijn goede vriendin Martine Bijl, die vorige week overleed. “Het is triest dat het op deze manier moest gebeuren. Zo’n talentvolle vrouw, en dan in vier jaar tijd zo aftakelen. Dat is verschrikkelijk. Vooral omdat ze altijd zo vrolijk en gezellig was.”

André hoopt dat als zijn tijd is gekomen iedereen net zo liefdevol over hem praat als over Martine. “Mensen vinden het zo jammer dat ze er niet meer is. Er was niemand die een hekel had aan Martine. Zij had een goede naam. Hopelijk kan ik ook zo de boeken in.”