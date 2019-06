André van Duin reageert op het overlijden van Martine Bijl: “Triest einde van talentvolle vrouw” DBJ

04 juni 2019

07u37

Bron: Telegraaf 0 Showbizz Gisteren raakte bekend dat Martine Bijl (71) is overleden. De Nederlandse presentatrice bezweek aan de gevolgen van een hersenbloeding die ze vier jaar geleden kreeg. Haar goede vriend André Van Duin heeft het moeilijk met haar overlijden.

“Hartstikke triest”, noemt komiek André Van Duin het overlijden van Martine Bijl, met wie hij goed bevriend was. “De persoonlijke vriendschap ga ik het meest missen. Die was al minder geworden, maar is nu definitief.”

Van Duin roemt zijn vriendin omwille van haar vele talenten. “Op alle fronten. Ze kon geweldig vertalen, en acteren. Alles wat ze deed was vol overgave en passie. Ook de reclame van Hak, die niet snel zal worden vergeten. Die was zo leuk, je geloofde echt wat ze zei. Daarbuiten was ze ook zeer artistiek: ze maakte poppen die niet van echt te onderscheiden waren. En ze had zeer groene vingers, ze bracht uren in haar grote tuin door.”

Toch was de presentatrice ook behoorlijk onzeker. “Ze was heel nerveus als ze op moest. Ze had ook veel plezier met op de achtergrond werken. Martine was echt een taalvrouwtje, iets waarin ze haar hele hart legde. Ook in carnavalsliedjes en cabaretteksten.”