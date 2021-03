André van Duin openhartig over kankerdiagnose: “In het toilet kijken heeft mijn leven gered”

Celebrities Man probeert huis Kim Kardashian binnen te dringen en beweert haar echtgenoot te zijn

8:51 Een man die beweerde Kanye West (43), de echtgenoot van Kim Kardashian (40), te zijn, heeft vorige week geprobeerd in te breken in het huis van de realityster in Californië. De 24-jarige man werd tegengehouden door haar bewakers, zo schrijft Page Six.