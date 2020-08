André van Duin leert leven met verlies echtgenoot: “Dat is het enige dat je kan doen” MVO

13 augustus 2020

20u52

Bron: ANP 0 Showbizz André van Duin (73) mist zijn in januari overleden echtgenoot Martin nog iedere dag. Toch leert hij nu zeven maanden later voorzichtig met het gemis te leven. “Dat is het enige wat je kan doen. Je moet ermee leren leven maar het blijft verdrietig”, zo vertelde de presentator donderdag in RTL Boulevard.

De 55-jarige Martin overleed op 13 januari aan de gevolgen van botkanker. De ziekte was vorig jaar in de zomer bij hem vastgesteld.

André en Martin hielden lang hoop dat Martin volledig zou genezen, maar die werd volgens André “iedere keer de kop ingedrukt omdat niets hielp”. “Al die chemokuren, niets sloeg aan”, aldus de presentator. De onzekerheid die dat met zich meebracht was zwaar. “Je merkt verder niets. Aan het uiterlijk zie je ook meestal niets aan mensen. Bij Martin ook, aan hem was niets te zien. Pas in de laatste vijf weken, toen stortte het helemaal in. Maar daarvoor was er eigenlijk niet zoveel aan de hand.”

André noemt kanker een echte “sluipmoordenaar”. Hij bewondert dat Martin tot het einde toe strijdbaar bleef. “Maar ook zeker zijn berusting.”