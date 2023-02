André van Duin is smoorverliefd op Fernando: “Hij kwam als geroepen, ik was er aan toe”

BV James Cooke barst in tranen uit voor volle Lotto Arena dankzij Gert Verhulst

De emoties liepen vrijdagavond hoog op in de Lotto Arena, waar het totaalspektakel ‘James de Musical Live on Stage’ plaatsvond. Bart Peeters, Natalia, Willy Sommers en Margriet Hermans gaven het beste van zichzelf door mee te spelen in hun eigen musical. Op het einde van de avond werd gastheer James Cooke (38) op toepasselijke wijze in de bloemetjes gezet. Gert Verhulst (55) bezorgde hem de verrassing van zijn leven: met een koor van 5000 mensen zong hij “James, dankjewel”. En dat had Cooke duidelijk niet zien aankomen. Hij barstte in tranen uit voor de volledige zaal.

