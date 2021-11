André van Duin is klaar voor nieuwe liefde na overlijden van man: “Misschien stoot het af dat ik bekend ben”

Showbizz Tom Helsen zamelt geld in om te vermijden dat kennis opnieuw in armoede belandt

Tom Helsen (45) laat zijn goed hart zien. De singer-songwriter is een inzamelactie gestart om te voorkomen dat een kennis door een begrafenisfactuur opnieuw in de armoede belandt. De dame in kwestie was eerder al in de armoede terechtgekomen door de hoge factuur van de begrafenis van haar eerste man. Nu die schulden afbetaald zijn, is ook haar nieuwe partner overleden. “Ik wil niet dat ze weer dezelfde miserie meemaakt”, vertelt Helsen aan VRT NWS.

15 november