André van Duin heeft opnieuw de liefde gevonden: “Dit is het beste wat me kon overkomen”

ShowbizzAndré van Duin (75) is opnieuw gelukkig in de liefde. In een interview met de Nederlandse krant ‘De Telegraaf’ vertelt de komiek dat hij een relatie heeft met z’n goeie vriend Fernando Reyes (61). "We kennen elkaar al 40 jaar en hij heeft zelfs mijn ouders nog gekend. Dat is toch heel bijzonder?” Van Duin was getrouwd met Martin Elferink, maar hij overleed in januari 2020 aan de gevolgen van kanker.

De nieuwe vriend van de komiek woont in Spanje en is danser. Hij is de bedenker van de wereldberoemde Vogeltjesdans. Fernando en André zijn al jaren vrienden, maar waren elkaar uit het oog verloren. De twee kregen weer contact nadat Martin overleed. “Ik las in de krant dat André zijn man had verloren", vertelt Fernando. “Toen heb ik hem een bericht gestuurd, maar dat heeft hij in de duizenden die hij kreeg, en met al het verdriet, niet onder ogen gekregen.” Maar de aanhouder wint, want toen Reyes later opnieuw een bericht naar Van Duin stuurde, kreeg hij wel antwoord. “‘Als je in Amsterdam bent, kom ‘s langs dan’, schreef Dré. Dat heb ik gedaan. En nog eens, en nog eens. Het klikte gewoon, we hebben ook samen oud en nieuw gevierd en ja, we merkten dat we steeds vaker bij elkaar wilden zijn”, zegt Fernando.

Van Duin moest in 2020 nog afscheid nemen van z’n grote liefde Martin Elferink, die overleed aan de gevolgen van kanker. "Martin blijft mijn grote liefde, dat zal nooit veranderen en dat weet Fernando ook. Hij kan daarmee leven. Want natúúrlijk is die rouw allemaal nog niet verwerkt. Maar ik ben ook niet iemand die heel lang alleen kan zijn.” Toch is Fernando niet de nieuwe Martin. “Martin is Martin en hij is Fernando. Het is jammer en tragisch hoe het allemaal gelopen is, zo jong. Maar ik weet zeker dat Martin dit helemaal goed vindt. Die wilde niet dat ik alleen zou blijven. Martin wist ook dat ik dat helemaal niet kan. Dus ja, dan is dit in de gegeven situatie het beste wat me kon overkomen."

De liefde is tussen de twee is zo groot, dat Fernando Spanje verlaat. Het koppel gaat samenwonen in Amsterdam. “Ik ben ontzettend gelukkig. Het is het mooiste cadeau wat ik mezelf kan geven”, glundert André.

