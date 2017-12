André Rieu ontloopt boete wegens kinderarbeid Koen Voskuil

16u00

Bron: AD 0 WireImage André Rieu is volgens de rechtbank niet aan te merken als werkgever van de jonge panfluitspelers. Showbizz André Rieu hoeft een boete van ruim 100.000 euro niet te betalen. De Roermondse rechtbank acht hem niet schuldig aan het ’s avonds laat laten optreden van minderjarige panfluitspelers.

De Inspectie SZW had Rieus productiemaatschappij ARP een boete opgelegd wegens kinderarbeid. Aanleiding waren optredens van minderjarige panfluitspelers tijdens zeven concerten in de zomer van 2015 op het Vrijthof in Maastricht.

Bij die concerten traden twaalf minderjarigen van een muziekgezelschap van de Roemeense panfluitvirtuoos Gheorghe Zamfir tot middernacht op. Dat is tegen de regels: na 23.00 uur mogen minderjarigen niet meer optreden.

Boete gehalveerd

Rieu kreeg in eerste instantie een boete van ruim 233.000 euro, die na een bezwaar door het productiebedrijf van de muzikant werd gehalveerd. De ‘koning van de wals’ ging daarna in beroep. Hij vond dat niet hij, maar Zamfir verantwoordelijk was voor de kinderen.

De kinderen rond Zamfir traden eerder met Rieu in de Roemeense hoofdstad Boekarest op. Rieu beloofde de kinderen toen naar Maastricht te halen. En belofte maakt schuld, stelde Rieus raadsman eerder.

De rechtbank gaat mee in de stelling dat Rieu ten tijde van de concerten niet de werkgever was van de Roemeense panfluitertjes. Het bewijs daarvoor is te mager.