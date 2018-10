Andre Rieu moet ‘absurde’ boete wegens kinderarbeid niet betalen Redactie

24 oktober 2018

13u28

Concertleider Andre Rieu hoeft een boete wegens 'kinderarbeid' definitief niet te betalen. Dat heeft de Nederlandse Raad van State besloten.

Rieu liet in de zomer van 2015 een groep minderjarige Roemeense panfluitspelers van 13 tot en met 16 jaar tot middernacht optreden op het Vrijthof in Maastricht. Dat leverde Rieu een boete op van de Inspectie SWZ wegens overtreding van de wet op de kinderarbeid. Na 23.00 uur mogen minderjarigen niet meer optreden.

Het ging in totaal om zeven concerten waar twaalf Roemeense kinderen te lang op het podium stonden. “Van de totale boete kan je een familiehuis kopen”, zei Rieu er zelf over. Het ging om een bedrag van iets meer dan 233.000 euro. De dirigent noemde de actie van de inspectie ‘absurd’. Het uitnodigen van de panfluiters was een spontane actie en “niemand stond een seconde stil bij kinderarbeid”, was Rieus argument.

In beroep

Rieu ging in beroep tegen de boete, deels met succes: in januari 2017 werd de boete gehalveerd. Maar daarmee nam de succesvolle orkestleider nog geen genoegen. Rieu vocht het restant van de boete (116.000 euro) vervolgens met succes aan bij de rechter. In december 2017 wist hij de boete van tafel te krijgen. De rechtbank oordeelde dat Rieu niet het feitelijk gezag over de kinderen had. Hij was feitelijk niet de werkgever van de jonge panfluitspelers en kon dus eigenlijk niet de wet overtreden. Het ministerie hield echter voet bij stuk en ging in beroep bij de Raad van State. Maar die oordeelt nu dat Rieu definitief niet hoeft te betalen.