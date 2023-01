André Hazes zit opnieuw in de studio: “Kan eindelijk mezelf zijn”

Showbizz Weer heibel bij de familie Hazes: rechtsza­ken volgen elkaar in sneltempo op, moeder Rachel staat alleen

De ene vete is nog niet uitgevochten binnen de familie Hazes of de volgende dient zich weer aan. Afgelopen week ging het in de rechtbank over de relatie tussen André (28) en zijn moeder Rachel (52), volgende maand daagt Roxeanne (29) haar mama voor de rechter in een erfeniskwestie. Een overzicht van wat er allemaal speelt, inclusief de bijzonder pijnlijke persoonlijke brief van André die uitlekte. “De laatste zeven jaar heb ik een relatie gehad met iemand die mij en de wereld om mij heen bewust klein hield.”

12 januari