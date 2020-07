André Hazes ziet zichzelf oud worden in Amerika: “We willen graag nog een kindje, maar het is niet makkelijk” LOV

03 juli 2020

08u11 5 Showbizz André Hazes Jr. (26) was donderdag te gast bij Kim Debrie op Radio 2. Hij vertelde over zijn vakantie en vooruitzichten deze zomer, en onthult zo dat hij zichzelf wel ziet verkassen naar de Verenigde Staten.

“Vakantie is het enige moment waarop ik écht tot rust kom”, vertelt André. “We gaan wel een paar keer weg, maar niet per se ver. Ik had deze zomer twee reizen naar Amerika gepland, eentje naar Las Vegas met Monique.” André ziet het allemaal wat somber in, “maar ik hoop toch dat ik er naartoe kan. Ik ben een echte Amerika-man. Ik ga er al 25 jaar naartoe en houd echt van het land, de mensen, de mentaliteit.” More is more, lijkt wel het spreekwoord in de VS, en dat spreekt hem aan. “Ik voel me daar altijd thuis. In Nederland zeggen ze vaak: ‘doe maar normaal, da’s al gek genoeg’. Maar in Amerika kan en mag je gewoon gek en groots doen. Ik zie mezelf daar wel oud worden.”

Door het coronavirus zal André het vakantiegevoel wat dichter bij huis moeten zoeken. “Ik heb géén vakantie in eigen land. Als ik met mijn kind een dagje naar een pretpark ga, dan ben ik toch nog heel de tijd bezig met foto’s en handtekeningen. Daarom ga ik graag weg. Vanaf dat ik Duitsland binnen rijd, is dat probleem voorbij.”

Luisteraars vroegen zich vooral af of er nog een broertje of zusje komt voor de kleine Dré? “Die wens is er zeker, maar het is niet gemakkelijk. We zijn alleszins heel erg hard aan het oefenen! (lacht)”