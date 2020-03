André Hazes “wordt honderd” met Monique, verklaart hij op Instagram MVO

14 maart 2020

16u10 1 Showbizz Enkele weken geleden had hij het met Bridget Maasland nog over kinderen krijgen, maar inmiddels is André Hazes er weer zeker van dat hij oud wordt met Monique Westenberg. Via Instagram liet de zanger weten dat hij en Monique “heel graag 100 willen worden samen”.

André is sinds vorige maand weer terug bij zijn ex, die hij in november verliet voor Bridget. Hoewel de twee weer stapelgek zijn op elkaar, zijn er ook minpuntjes. Zo stoort André zich aan het gesnurk van Monique. “Zij snurkt gewoon als een bouwvakker die na 24 dagen achter elkaar volle bak werken in het cement, gipsen muren, vloeren verwijderen en asbest eindelijk thuis is en kan relaxen”, deelde de zanger bij een geluidsfragment in zijn Instagram Stories.

Voor André zit er niets anders op dan alleen te slapen. “Ik zeur voor de rest niet hoor. Ze maakt veel goed. Maar denk dat Dre zijn kamer, waar hij toch niet ligt, mijn kamer gaat worden.” Dat doet de zanger dan weer “gewoon voor het feit dat we heel graag 100 willen worden samen...”