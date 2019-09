André Hazes woont niet meer thuis: “Ik ben soms een lul” Redactie

13 september 2019

06u41

Bron: AD 1 Showbizz André Hazes jr. (25) en zijn 41-jarige vriendin Monique Westenberg wonen niet meer samen. Er gingen al langer geruchten rond dat het niet goed liep tussen het stel. Vanavond aan tafel bij de talkshow van Beau van Erven Dorens vertelde de zanger eerlijk hoe de situatie nu is: “Ik ben eventjes weg van thuis.’’ En: “Af en toe ben ik gewoon een lul.’’

Hazes reageerde openhartig toen de presentator voorzichtig naar zijn privéleven informeerde. “Ik praat er eigenlijk het liefst niet over, want het is iets tussen ons. We zijn niemand een antwoord verschuldigd. Maar weet je wat het is? We houden heel veel van elkaar. Te veel misschien zelfs. En daardoor zijn we elkaar af en toe ook zat. En dan is het af en toe goed om even uit elkaar te gaan.”

De zanger vertelde vervolgens dat hij en Monique even niet meer samen wonen. “Ik ben niet de makkelijkste om mee te leven. Monique is 41 jaar dus ze kan me wel aan.” Toch heeft hij hun huis tijdelijk verlaten. Dat betekent echter niet dat de relatie definitief over is. ,,Ik wil niet zeggen dat we uit elkaar zijn. Maar we weten het even niet.”

Of hij en Monique weer bij elkaar zullen komen? Daarover houdt Hazes een slag om de arm. ,,Ik ben eventjes weg thuis. Maar we gaan hartstikke goed met elkaar om. Er is veel respect, we hebben elke dag contact en ik zie Dré (hun zoontje, red.) elke dag. Dat is goed.”

Sterrendom

Volgens Hazes heeft zijn succes voor een deel te maken met de ‘breuk’. “Ik ben wel veranderd sinds het succes. En dat is deels positief, maar voor mijn gezinsleven negatief. Want ik kan me focussen op mijn werk, daar ben ik goed in. Maar dan vergeet ik soms wel even thuis. Ik ben gek op mijn leven. En ik ben blij dat ik dat met haar mag delen. Maar af en toe ben ik een lul. Ik ben niet de makkelijkste om mee te leven”, geeft Hazes toe.

Het is niet de eerste keer dat het stel relatieproblemen heeft. Vorig jaar en het jaar daarvoor waren er ook al privéperikelen. In april 2018 vertelde de zanger: “Monique en ik gaan niet lekker en dat vinden we allebei heel kut. Ik denk dat er te veel is gebeurd. We hebben zoveel meegemaakt in korte tijd. Ik ben misschien ook een beetje verdwaald in deze wereld. Maar ik vind mijn werkleven ook heel erg leuk. En dat botst gewoon.’’

Spanningen

Volgens Monique waren er een jaar eerder al serieuze spanningen in de relatie. “Dat was ook omdat André heel druk was’’, vertelde ze. “Ik merk aan hem dat hij die druk niet helemaal aankan en ik denk niet dat hij dat zelf helemaal door heeft. Veel spanning, weinig thuis, weinig tijd voor het gezin. Zijn agenda is helemaal volgepropt. Normaal neem je dan pauze van je werk. Maar in zijn geval gaat dat niet en neemt hij pauze van zijn gezin.’’

Gedurende de breuk vorig jaar ging André, net als nu, elders wonen. Die tijdelijk verwijdering hielp en de zanger verkondigde geen ruzie te hebben met Monique. In april 2018: “We gaan even uit elkaar, los van elkaar wonen, om de goede vrede te houden en lief voor elkaar te blijven’’, zei hij. “We hopen dat we bijvoorbeeld over zes maanden weer bij elkaar komen.” En dat lukte.

André en de zestien jaar oudere Monique waren op dat moment ruim vier jaar samen. Op 25 oktober 2016 werd hun liefde bekroond met de komst van zoontje André III. Andrés relatie met Monique was naar verluidt een reden voor de jarenlange ruzie met zijn moeder Rachel, hoewel hij dat zelf altijd heeft ontkend. Gesteund door Monique verzoende André zich met zijn moeder, toen ze tot verbijstering van zijn fans ineens aan tafel zat bij zijn kerstdiner.

Expert

Relatiedeskundige en sociaal psycholoog Pieternel Dijkstra vertelde vorig jaar dat het geen verkeerde keuze te vinden van een stel om even gescheiden te gaan leven. “Zo kunnen ze in alle rust ontdekken of de liefde die ze nog voor elkaar voelen levensvatbaar is. En tijdens die zoektocht wordt hun zoontje weggehouden bij mogelijke ruzies.’’

Volgens Pieternel Dijkstra, die benadrukte de persoonlijke situatie van het koppel niet te kennen, is het ‘betrekkelijk normaal’ dat André en Monique na een jarenlange relatie ‘in een andere levensfase zijn beland’. “De sterke verliefdheid en diepe passie van het eerste uur zullen ongetwijfeld wat minder zijn geworden. Zo werkt dat bij de meeste stellen. Dan gaan eventuele negatieve eigenschappen meer opvallen en kunnen andere zaken binnen een relatie of ambities opeens belangrijker worden’’, aldus Dijkstra, die refereerde aan het feit dat André en Monique samen een zoontje hebben. “Het kan zijn dat Monique André zijn succesvolle carrière en drukke artiestenleven weliswaar van harte gunt, maar ook verwacht dat hij er is voor hun kind. Dat zal op de een of andere manier bij die twee zijn gaan wringen.’’

Dijkstra sprak het vermoeden uit dat André en Monique in goed overleg knopen hebben doorgehakt over hun gezamenlijke toekomst. In april vorig jaar zei ze daarover: “De ruimte die ze elkaar nu lijken te geven, kan goed uitpakken. Monique zal misschien tegen André hebben gezegd: ‘Ga eerst maar eens, los van mij, uitzoeken wat je precies nastreeft op werkgebied’. Op de oude voet door blijven gaan, heeft in zo’n situatie meestal weinig zin. Je krampachtig blijven vastklampen aan elkaar en in één huis blijven wonen, kan - als beide partners meer ruimte zoeken - heel verstikkend en averechts werken. Als er nog gevoelens van liefde of diepe vriendschap zijn, is het nemen van afstand juist een aanrader.’’

