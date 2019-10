André Hazes wil zijn vader overtreffen Redactie

21 oktober 2019

André Hazes junior (25), die tegenwoordig gewoon als André Hazes door het leven gaat, wil zijn vader overtreffen. Dat vertelde hij aan Nederlandse media na zijn optreden in Rotterdam. "Als ik hem dan in de hemel tegenkom, wil ik die discussie met hem aangaan", klinkt het.

André Hazes kijkt na zijn drie uitverkochte concerten in Ahoy alweer vooruit. Zijn grote droom is om ooit nog eens meerdere keren in de Johan Cruijff ArenA op te treden. "Als het mij gegund is, wil ik dit nog zeker tien jaar gaan doen", zegt André na zijn shows in Rotterdam. "Mijn doel is uiteindelijk om in de Johan Cruijff ArenA te staan. Maar dan wel op twee avonden.” Zijn vader André Hazes senior gaf in 2003 een concert in het stadion in Amsterdam en dat zou zijn zoon graag overtreffen.

"Als ik dan op een dag die ouwe tegenkom in de hemel en we drinken een biertje, dan kan ik wel zeggen: 'jij hebt maar één keer de ArenA gedaan en ik twee keer.' Die discussie wil ik met hem aangaan.” De zanger staat volgend jaar in ieder geval weer twee keer in Rotterdam met zijn inmiddels traditionele ‘André Hazes Live in Ahoy’.