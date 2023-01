André Hazes vol vertrouwen 2023 in: “De rest van mijn nieuwe leven is begonnen”

TV Fans van ziekenhuis­reek­sen opgelet: VTM Kids wordt VTM Non-stop Dokters

VTM neemt vanaf 9 januari afscheid van VTM Kids. Het aanbod voor kinderen wordt volledig opgenomen via het online platform VTM GO. Maar op het lineaire kanaal, waar VTM Kids op te zien was, verschijnt wél een gloednieuwe zender: VTM Non-stop Dokters. Hier kunnen liefhebbers maar liefst 24 uur per dag hun geliefde dokterseries bingen.

29 december