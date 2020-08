André Hazes vindt zichzelf niet 'getekend door het leven’ MVO

22 augustus 2020

17u11

Bron: ANP 1 Showbizz Het leven van André Hazes is niet altijd even gemakkelijk geweest. Mede door de dood van zijn vader, ruzies binnen de familie en de zeer publieke breuk met zijn inmiddels weer vriendin Monique kent de 26-jarige zanger donkere periodes. Maar als ‘getekend door het leven’ zou André zichzelf nooit omschrijven.

“Ik heb gedaan wat ik heb gedaan en meegemaakt wat ik heb meegemaakt, maar dat zijn allemaal dingen die me ook hebben gevormd”, vertelt de zanger en presentator aan het ANP. “Het staat allemaal op het internet en mijn zoon kan dat later terugvinden, dus ik weet dat ik dat ooit aan hem moet gaan uitleggen. Maar dat zal hem hopelijk ook dingen leren.”

Dat zijn privéleven krantenkoppen haalt en voer is voor de media heeft André geaccepteerd. “Ik wist wel waar ik aan begon. Ik had ook iets heel anders kunnen gaan doen. Dus daar zou ik echt nooit over zeiken.”

SBS6-programma

Door zijn eigen ervaringen kon de zanger zich goed identificeren met de personen die hij volgt in het nieuwe wekelijkse SBS6-programma Getekend voor het leven, dat vanaf dinsdagavond te zien is. Hierin staat André mensen bij met zichtbare tatoeages die een negatieve impact op hun leven hebben en die weg worden gelaserd.

Zelf heeft de zanger ook flink wat tattoos op zijn lijf, maar spijt heeft hij er van geen een. “Ik sta achter elke tatoeage, ze staan allemaal voor een bepaald moment in mijn leven. Ik heb ook een grens qua plek, zodat ik ze kan bedekken.”

Zo is André heel blij dat hij de tattoo van zijn zus Roxeanne nog heeft nu de twee recent hun jarenlange ruzie hebben bijgelegd. “Stel je voor dat ik die nu niet meer had? Dat zou ik mezelf nooit hebben kunnen vergeven.”