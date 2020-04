André Hazes verklaart heftig liefdesleven: “Ik was op de vlucht voor mijn problemen” TDS

29 april 2020

07u52

Bron: ANP 2 Showbizz In de periode voor In de periode voor de breuk tussen André Hazes (26) en Monique Westenberg (43) , liep de zanger meestal weg voor hun problemen. “Nu ik aan het verleden terugdenk, was ik thuis aan het ontvluchten. Ik bedacht steeds wel iets om ergens naar toe te gaan”, vertelt de zanger woensdag in een interview met het Nederlandse Privé.



Nu de twee na zijn avontuur met Bridget Maasland weer bij elkaar zijn gaat het beter dan ooit, laat Hazes weten. Maar dat ging niet vanzelf. “Natuurlijk niet. Laat ik dat vooropstellen. Natuurlijk had ik genoeg uit te leggen. Daar had Moon ook alle recht op. Ik heb dingen gedaan die niet goed waren. Dat wil ik nu ook gewoon hardop te zeggen.”

De twee hebben volgens de zanger nog steeds “hele lange en goede gesprekken”, onder meer over de taakverdeling thuis. “In huis deed ik ook niet echt veel. Als we bonje hadden, dan zei ik wel eens tegen haar: ‘Ik ben moe, ik heb helemaal geen zin om op te ruimen’. En ik had te weinig oog voor wat zij allemaal deed. Als zij klaagde dat ze ook moe was, lag op het puntje van mijn tong om te vragen: ‘Waar ben jij nou moe van?’”.

Nu hij zelf vaker de zorg voor hun zoontje Dré (3) op zich neemt, heeft hij daar vanzelf antwoord op gekregen. “Nu maak ik het ook mee. Als zij wel eens alleen weg is en ik heb onze jongen de hele dag bij me... ik kan je zeggen: ik doe liever een heel weekend Ahoy’, dan ben ik minder moe!”

