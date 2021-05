André Hazes steekt zijn liefde voor Sarah niet meer weg: “Nu ik al twee maanden bij hen woon, zijn ook haar ouders overtuigd”

Nergens zorgelozer dan Ibiza, zo dachten André en Sarah toen ze samen naar het Spaanse feesteiland trokken en alle schroom achterlieten in Nederland. Waar hij thuis nog op de tippen van zijn tenen liep omdat hij zich belaagd voelde door de roddelpers, voelde hij zich op vakantie eindelijk vrij genoeg om de romantiek zege te laten vieren. Een passionele kusfoto is daar het bewijs van. Sarah, die hij liefkozend ‘Saar’ noemt, is volgens André zijn enige echte soulmate. “Ik hoop dit gevoel nog héél lang vast te mogen houden”, klinkt het dromerig in het Nederlandse weekblad ‘Story’. “Mensen hebben een bepaald beeld van mij, dat ik misschien wel zelf heb gecreëerd. Maar bij Saar en haar familie kan ik volledig mezelf zijn. Aanvankelijk dachten zij ook vanwege al die verkeerde berichtgeving dat ik een heel andere persoon was dan degene die ze nu kennen. Maar nu ik al twee maanden bij hen inwoon, weten ze wel beter.”