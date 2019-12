André Hazes sluit deal in rechtszaak tegen weekblad Privé over cover zoontje LV

11 december 2019

14u54

Bron: ANP 0 Showbizz André Hazes (25) en het Nederlandse weekblad Privé hebben de zaak rond de cover met Andrés zoontje afgehandeld. Dat heeft Royce de Vries, de advocaat van de zanger, woensdag bevestigd.

André klaagde het blad aan omwille van de recente cover met daarop een foto van het 3-jarige jongetje met daarbij de tekst “Kleine jongen. Hoe leg je hem dit uit”, doelend op de recente breuk tussen André en Monique en de nieuwe relatie van de zanger met Bridget Maasland. Hazes wilde Privé aanklagen voor schending van portretrecht en schakelde de zoon van de Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries in om hem te vertegenwoordigen.

Evert Santegoeds, de hoofdredacteur van Privé, verdedigde de cover in eerste instantie, maar toch werd er een overeenkomst bereikt. "Hoewel André Hazes en zijn ex-partner Monique wel iets gewend zijn als het gaat om media-aandacht en veel over hun kant laten gaan, was de coverfoto van hun zoontje André jr. met begeleidende kopteksten in hun ogen grensoverschrijdend en weigerden zij dit te accepteren. Hoewel weekblad Privé aanvankelijk de coverkeuze verdedigde, is de directie/hoofdredactie na correspondentie en contacten met ons kantoor uiteindelijk tot een ander inzicht gekomen", aldus De Vries.

Santegoeds heeft spijt betuigd in een column en daarnaast heeft Privé een bedrag overgemaakt aan FKK Animal Rescue op Bonaire. "Over de hoogte van het bedrag worden geen mededelingen gedaan. De zaak is hiermee afgesloten.”