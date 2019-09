André Hazes slaat terug na roddels: “Ik heb Monique niet bedrogen” Redactie

19 september 2019

11u55

Bron: AD 2 Showbizz André Hazes is de roddels rond zijn relatiecrisis beu. Hij reageert op Instagram fel op de verhalen over vreemdgaan die de boulevardbladen de afgelopen weken brengen. “Mijn zoon leest later dingen over zijn vader die niet waar zijn, en niet eens in de buurt van de waarheid liggen.”

Hazes zou volgens de geruchten zoenend zijn gezien met presentatrice en modeontwerpster Nikkie Plessen, daten met actrice Imanuelle Grives, ‘intiem’ zijn gespot met de dochter van voetbalanalist Mario Been en wellicht zou de onbekende Romy wel eens de nieuwe mevrouw Hazes kunnen worden. Niets van waar, schrijft Hazes. “Ik heb Monique nooit bedrogen. Ik ben een amicale gozer, ik sla snel een arm om je heen, ik kan een hand pakken, ik kan close zijn met iemand. Maar ik ken mijn grenzen en dat vertrouwen van Monique heb ik ook nooit beschaamd.”

Hij vervolgt: “Ik heb nooit staan zoenen met Nikkie Plessen in Palladium. Ik heb nooit een date gehad met Imanuelle, ik heb Jamie Been nog nooit in mijn leven ontmoet en ik ben benieuwd naar wat er nu weer staat over mij en ene Romy.”

De 25-jarige zanger gaf afgelopen week toe dat het niet helemaal soepel loopt tussen hem en zijn vriendin Monique Westenberg (41), met wie bijna drie jaar geleden zoon André junior kreeg. Hazes woont daarom even niet meer thuis. Hij voelt zich geroepen om de misverstanden uit de wereld te helpen om zijn gezin te beschermen. “Het loopt uit de hand. Ik vraag deze bladen eens na te denken over de consequenties die deze woensdagen, want dan komen de boekjes uit, met zich meebrengen. Mijn zoon leest later dingen over zijn vader die niet waar zijn, en niet eens in de buurt van de waarheid liggen.”