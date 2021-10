André Hazes schrapt concerten in Lotto Arena door burn-out: ‘Vlaanderen zingt Hazes’ komt in de plaats

André Hazes worstelt al even met zichzelf en dat heeft nu helaas ook gevolgen voor zijn geplande optredens in ons land, in de Lotto Arena in Antwerpen op 10, 11 en 13 november. “Momenteel wordt André behandeld voor zijn burn-out”, klinkt het bij het management van de Nederlandse zanger. “Dat heeft tijd nodig, maar hij is in goede handen bij zijn therapeuten.” De concerten in de Lotto Arena worden daarom vervangen door ‘Vlaanderen zingt Hazes’. Een bij onze noorderburen populaire concertreeks — die al tientallen avonden in de Ziggo Dome in Amsterdam uitverkocht — waarin het repertoire van André Hazes (senior) gebracht wordt door vele topartiesten. Tijdens het concert in de Lotto Arena zullen onder anderen Jeroen van der Boom, Christoff, Xander de Buisonjé, Thomas Berge, Berget Lewis hun versie van ‘Bloed, Zweet en Tranen’, ‘Zij Gelooft In Mij’, ‘Kleine Jongen’ en vele andere grote hits brengen. “Het wordt in ieder geval een groot Hazes-feest”, klinkt het bij de organisatie.