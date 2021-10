André Hazes schrapt concerten in Lotto Arena door burn-out: “Hij is in goede handen, maar het heeft tijd nodig”

MuziekDe drie keer uitverkochte ‘Avond van je leven’ in de Lotto Arena worden concerten zonder André Hazes (27). De Nederlandse zanger is in behandeling voor een burn-out en annuleert zijn shows in november. Al zullen senior en junior er wel weerklinken uit de kelen van tal van collega’s. “We begrijpen de ontgoocheling, maar met ‘Vlaanderen zingt Hazes’ willen we er alsnog één groot feest van maken”, klinkt het.

André Hazes worstelt al even met zichzelf en dat heeft nu ook gevolgen voor zijn geplande optredens in de Lotto Arena in Antwerpen. De populaire Nederlander laat weten dat zijn concerten op 10, 11 en 13 november een andere invulling krijgen. “Momenteel wordt André behandeld voor zijn burn-out”, klinkt het bij zijn manager Sjoerd Bodewes. “Dat heeft tijd nodig, maar hij is in goede handen bij zijn therapeuten.” De concerten in de Lotto Arena worden daarom vervangen door ‘Vlaanderen zingt Hazes’. Een bij onze noorderburen bestaande concertreeks - goed voor tientallen avonden in een uitverkochte Amsterdamse Ziggo Dome - waarin het repertoire van André Hazes (senior en junior) gebracht wordt door een resem topartiesten. In de Lotto Arena zullen tijdens ‘Vlaanderen zingt Hazes’ onder anderen Jeroen van der Boom, Christoff, Metejoor, Pommelien Thijs, Xander de Buisonjé, Thomas Berge en Berget Lewis hun versies van ‘Bloed, zweet en tranen’, ‘Zij gelooft in mij’ en ‘Kleine jongen’ brengen. “Het wordt in ieder geval één grote Hazes-avond”, klinkt het bij de organisatie.

Roerige periode

Helemaal onverwacht komt de berichtgeving niet. In september raakte bekend dat de ‘Leef’-zanger - net zoals zijn vriendin Sarah van Soelen (25) - mentaal door een moeilijke periode gaat. Klachten die te wijten zijn aan de ‘roerige periode’ waar Hazes de afgelopen maanden doorheen ging. “Het gemis aan optredens en de onzekerheid door de pandemie, gepaard met de ontwikkelingen in zijn privéleven, hebben een grote impact gehad”, klinkt het bij manager Sjoerd Bodewes. “Bovendien stonden de bewuste concerten al bijna twee jaar op de agenda, maar werden ze uitgesteld door corona.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm André Hazes met zijn vriendin Sarah van Soelen. © Instagram

Dat André net nu uitvalt, zal ook iedereen verwonderen die hem deze zomer nog in ons land aan het werk zag. André heerste met zijn ‘AH-band’ over de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke, maar gaf toen al aan gebukt te gaan onder de berichtgeving over zijn persoon. Zeker wanneer daar ook zijn zoontje Dré (4) werd bij betrokken. “Deze week nog las ik dat ik hem niet meer mocht zien, terwijl hij op dat moment in mijn armen lag”, klonk het onder meer. Zorgen die verbleekten bij de eerste noten van zijn set. “Ik ben zo blij hier te zijn dat ik er haast een st**ve van krijg”, klonk het met een boevengrijns.

Smoorverliefd

Bij een volgende passage in ons land, in augustus op BuikRock in Deerlijk, maakte de Nederlandse artiest zelfs woorden overbodig. Terwijl er in zijn thuisland een storm aan berichten kwam over groteske ruzies met vriendin Sarah, verscheen het stel samen in de backstage. Smoorverliefd, en na enig aandringen ook graag poserend voor de fotografen.

In november zal André er dus niet bij zijn op zijn eigen feest. “We begrijpen de ontgoocheling van de fans, maar met ‘Vlaanderen zingt Hazes’ hopen we alle mensen die al zoveel geduld hebben gehad een mooi alternatief aan te bieden”, besluit organisatrice Patricia Khemili.

Mensen die al tickets hadden voor de concerten van Hazes, krijgen daarmee toegang tot het event. Ze worden nog persoonlijk gecontacteerd voor andere opties. Vragen via info@vlaanderenzingthazes.com.

