André Hazes reageert voor het eerst op leerplichtzaak: “Ik las over een maand gevangenisstraf”

Showbizz“Ik draag de consequenties met veel liefde.” André Hazes (29) heeft gereageerd op de leerplichtzaak die tegen hem en Monique Westenberg (45) loopt. Het tweetal ging in mei vorig jaar buiten de schoolvakanties naar de VS met hun zoontje. Al was dat duidelijk niet zonder gevolgen.

In een reactie aan ‘RTL Boulevard’ heeft Hazes laten weten dat hij een mondeling akkoord had voor de reis, maar dat zijn verzoek vlak voor vertrek alsnog afgekeurd werd. “Het is allemaal, helaas, iets anders gegaan. Het is niet zomaar van: we houden even 10, of 14 dagen ons kind thuis en jullie kijken maar wat jullie doen.”

Over de mogelijke gevolgen is er nog niets bekend, maar de zanger heeft hier en daar wel al iets opgevangen. “Ik las iets over een maand gevangenisstraf”, aldus Hazes. “Die hoop ik niet te krijgen.” Al heeft de artiest verder wel geen spijt van hun reisje naar de VS. “Ik weet zeker dat ik door die reis het gelukkigste kind op aarde heb. Die ziet z’n vader en moeder gelukkig en dat is begonnen met die reis. Ik draag de consequenties met heel veel liefde.”

Veel kritiek

Het nieuws van de leerplichtzaak raakte eind mei bekend. Yvonne Coldeweijer bracht het nieuws destijds naar buiten op haar juicechannel. Niet veel later bevestigde het Openbaar Ministerie (OM) van Rotterdam dat er inderdaad een leerplichtzaak loopt tegen André Hazes en Monique Westenberg. Hazes en Westenberg gingen in mei vorig jaar buiten de schoolvakanties op vakantie naar de VS. Daar kregen de twee flink wat kritiek op van volgers op sociale media. “Ook wij kunnen dat niet ‘zomaar’ doen. Als eigen ondernemer(s) mag je een aanvraag doen om buiten de vakanties weg te gaan”, reageerde Westenberg toen.

Ouders mogen een leerplichtig kind in Nederland van school houden als ze tijdens geen enkele reguliere schoolvakantie twee weken achter elkaar op vakantie kunnen. Daar lijkt bij Westenberg en Hazes echter geen sprake van te zijn. Of dit de reden is voor de leerplichtzaak, kon het OM niet bevestigen. Het OM geeft geen details over de zaak, die waarschijnlijk in augustus zal voorkomen.

