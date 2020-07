André Hazes over tweede kindje met Monique: “De tijd begint nu echt te dringen” TDS

Bron: Privé 0 Showbizz Een tijdje geleden had hij het met Bridget Maasland (45) nog over kinderen krijgen, maar inmiddels is André Hazes (26) er weer zeker van dat hij oud wordt met Monique Westenberg (42). “Ik heb gewoon iemand nodig zoals Monique, die mij remt”, zegt André i n het Nederlandse weekblad ‘Privé’. De zanger ziet zijn toekomst intussen alweer zo rooskleurig in dat hij en Monique niet meer willen wachten om nog een kindje te krijgen.

Krijgt zoontje André - ‘Dreetje’- er binnenkort een broer of zus bij? Als het van Hazes afhangt klaarblijkelijk wel. “Vlak voor onze breuk hebben we nog geprobeerd om zwanger te raken. Dat is toen mislukt”, legt André uit in ‘Privé’. Monique heeft volgens haar wederhelft moeite met zwanger worden en voelt intussen haar biologische klok verder tikken. “Het probleem is dat Monique nu al 42 is, dus de tijd dringt. En het mooie is dat Dré nu ook begint te vragen naar een zusje of broertje. Het is van harte welkom.” André koestert evenwel nog hoop. “Zeker”, zegt hij. “Alleen moeten we daar niet te lang mee wachten. We praten er wel al over. De tijd is geschikt.”

Vaderfiguur

Dat André dol is op kinderen, bleek ook toen zijn zoontje werd geboren. “Alles wat iedereen mij al die tijd al zei, is waar. Het moment dat je dat kleine ventje voor het eerst vasthebt, weet je dat je je eigen leven zou geven voor hem”, klonk het toen. “Hoe kan zo’n klein jochie mij zoveel kippenvel geven? Mij laten huilen hoe ik nog nooit gehuild hebt? Jij bent mijn wonder, mijn leven.”

Hij complimenteerde toen ook zijn Monique: “Serieus, de moeder, mijn vrouwtje, Monique! Ik heb zoveel bewondering en respect voor de manier waarop jij dit hebt ondergaan. Je was sterk, kalm en een moeder zoals een moeder op dit soort momenten hoort te zijn. Je gaf alles voor je kind. Diepe, diepe buiging. Ik ben trots dat wij dit kleine monster op de wereld mochten brengen.” Monique woonde de laatste periode van haar eerste zwangerschap trouwens tijdelijk bij haar ouders. Dit doordat André door optredens niet altijd voor haar kon zorgen.

