André Hazes over het verlies van z’n vader op jonge leeftijd: “Ik zette m’n verdriet opzij zodat ik m’n moeder en zus kon opvangen”

Showbizz“Ik heb tijdens m’n jeugd echt wel een vaderfiguur gemist. Maar ik had het denk ik veel erger gevonden als m’n moeder was komen te sterven.” André Hazes (26) vertelt op het jongerenplatform ED TV openhartig over hoe hij het overlijden van z’n vader André Hazes senior beleefd heeft.

Ken je ED TV al? Dat educatieve jongerenplatform, een initiatief van James Cooke en Bob Jennes van productiehuis Uitgezonderd, wil gevoelige thema’s zoals onder andere drugs, alcohol, sexting, pesten, enzovoort bespreekbaar maken aan de hand van miniseries, bijhorende lespakketten, een digitaal forum en ook de wekelijkse #gazED. In deze digitale krant vertellen bekende personen, influencers en slachtoffers over een persoonlijke ervaring die ze hebben meegemaakt met een grote impact op hun leven. Eén van de getuigenissen komt van schlagerzanger André Hazes die vertelt over het overlijden van z’n vader in 2004, de eveneens razend populaire artiest André Hazes senior.

Strenge papa

“Ik was 10 toen m’n vader op 53-jarige leeftijd stierf aan een hartstilstand, het gevolg van een ongezond leven met veel alcohol”, vertelt de Nederlander. “Dan ben je echt wel veel te jong. Je wordt zelf nog volop man en hebt allerlei vragen die je eigenlijk aan een vader hoort te stellen. En ik kon daarvoor alleen bij m’n moeder en m’n zus terecht. Ik besefte ook al vroeg dat ik het gezin nu zou moeten beschermen. Ze hadden allebei heel veel verdriet en ik zette dat van mij wat opzij zodat ik hen kon opvangen.”

André geeft toe dat hij niet weet of hij z’n papa gemist heeft. “Hij was er natuurlijk niet veel. Hij was vaak aan het werk en daarna zat hij in de kroeg. Maar er ontbrak zeker wel een vaderfiguur in m’n jeugd. Een man die af en toe met z'n vuist op tafel kon slaan en zeggen: ‘Je doet het verkeerd, je moet het zo doen.’ Als ik kijk naar de opvoeding van mijn zoon Dré, dan zie ik dat hij bij Monique (de partner van de zanger, red.) best veel mag doen. Ik ben dan duidelijk de strenge van de twee.”

Verschillende relaties

Rachel, de moeder van André, had nadien nog wel verschillende vriendjes, maar dat waren geen vaderfiguren voor de zanger. “Die relaties waren meestal niet zo serieus. Maar er waren wel andere mensen die veel voor me betekend hebben en op hun manier die vaderrol vervuld hebben. De leegte werd dus wel opgevuld.”

Omdat de vader van André niet vaak thuis was, had z'n moeder ook al de rol van papa deels overgenomen. “Ik had het denk ik ook veel erger gevonden als zij was overleden. Ik keek enorm op naar haar. Zij was m’n alles.”

