André Hazes over de ruzie met zijn zus: “Het hoeft niet meer goed te komen” KDL

24 september 2019

15u45

Bron: RTL Boulevard 0 Showbizz André Hazes heeft niet alleen wat problemen met zijn vriendin Monique, ook met zijn zus Roxeanne ligt de Nederlandse zanger al jaren in de knoop. En het lijkt er niet op dat die ruzie opgelost zal raken.

“Wij passen gewoon niet bij elkaar”, zegt André over zijn zus in ‘Waar is De Mol?’. “Van mij hoeft het niet meer goed te komen. Ik vind het wel prima zo.” Ook over zijn moeder, met wie hij ook jarenlang ruzie had, had de zanger nog wat te vertellen. “Mijn moeder en ik waren weer even goed”, zegt André, die toch zat met het feit dat het contact tussen hen jaren geleden verbroken werd. “Toen heb ik ook aan haar gevraagd: ‘waarom was dat? Hoe kan je nou drie jaar geen contact hebben met je zoon?’ En dan was ze er heilig van overtuigd: ‘ja, maar dat lag niet aan mij.’ Dus zij ziet dat dan niet.”

“Weet je wat het is?”, vervolgt hij. “Ik kan niet boos op haar zijn, mijn moeder is gewoon heel erg ziek ofzo. Ik heb heel veel respect voor haar en voor alles wat ze heeft gedaan als moeder, dat is echt petje af, maar ze is gewoon verdwaald en ik hoop dat ze weer terugkomt en gelukkig wordt.”

(Lees verder onder de foto)

André had het verder ook nog over de kritiek die hij aan het begin van zijn carrière kreeg. “Ik was niet goed en ik was niet zo goed als mijn vader. Ik heb zoveel shit over me heen gekregen. Een keer, ik was denk ik viertien jaar, kwam er iemand naar me toe bij een optreden en zei: ‘Was jij maar doodgegaan inplaats van je vader’ (...) Daar lig je wakker van.” Het feit dat hij steevast met zijn vader vergeleken werd, zorgde er ook voor dat André bijna een hekel kreeg aan zijn vader. “Nu heb ik voor mezelf bewezen dat ik iets ben en kan en ben ik weer trots”, besluit hij.