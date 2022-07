André Hazes opnieuw op vakantie met ex Monique Westenberg: “Van jetlag naar jetski”

ShowbizzDe Nederlandse zanger André Hazes (28) is voor de tweede keer op vakantie met zijn ex Monique Westenberg (44). In april kozen de twee voor de Verenigde Staten. Vermoedelijk zitten Hazes en Westenberg dit keer in Thailand. Ook hun zoontje André jr. is van de partij

Op het Instagram-account van Monique Westenberg is te zien hoe het drietal momenteel samen op vakantie is. Op beelden is bijvoorbeeld te zien hoe ze samen een ritje met een jetski maken. “Van jetlag naar jetski”, klinkt het in het onderschrift dat bij de foto hoort. Daarnaast deelde de ex van de Nederlandse zanger ook nog een aantal foto’s van in het zwembad.

Geen relatie

Begin april gingen de drie ook al samen als gezin op vakantie. “Het afgelopen jaar was achtbaan voor ons allemaal. Er is nu rust, maar door externe factoren is er weinig mogelijkheid dit met elkaar te ervaren”, schreef Monique daar toen over. Ze vervolgt: “Om te kijken welke vorm we nodig hebben als gezin zullen we de aankomende weken samen zijn. Het belangrijkste hierin is voor ons dat onze zoon in alle vrijheid tijd met zowel mama als papa kan doorbrengen en dat we samen onszelf kunnen zijn”, klonk het destijds op Instagram.

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door 𝙼𝚘𝚗𝚒𝚀𝚞𝚎 𝙽𝚘𝚎̈𝚕 (@moniquenoell) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een maand later maakte Monique wel duidelijk dat ze op dit moment geen relatie heeft met André. “Het was wel heel bijzonder om dan vanaf het thuisfront berichten toegestuurd te krijgen waarin staat dat we weer een stel zouden zijn en zelfs gaan trouwen. Man, wat wordt er tegenwoordig toch veel onzin voor waarheid aangenomen!”

LEES OOK:

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door 𝙼𝚘𝚗𝚒𝚀𝚞𝚎 𝙽𝚘𝚎̈𝚕 (@moniquenoell) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.