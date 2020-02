André Hazes op vakantie met nieuwe vriendin Bridget ... en z’n moeder BDB

03 februari 2020

08u56

Bron: YouTube 0 Showbizz Bridget Maasland (45) is al helemaal aanvaard in de familie Hazes. De nieuwe vriendin van André (26) ging namelijk op vakantie met de zanger én z’n moeder Rachel.

De gezellige trip is te zien in de nieuwste vlog van Bridget. Samen met collega en goeie vriend Leon de Ruyter beheert ze het YouTube-kanaal ‘Bridget and Leon’s Travel Tips’. Daarop posten de twee hun reisavonturen.

Om 2020 goed in te zetten trok de presentatrice dus met haar nieuwe vriend en zijn moeder naar Rome. In de video is te zien dat de trip erg gezellig was en dat André voor een reisje van vier dagen wel heel erg veel bagage nodig heeft. Bridget gunt haar YouTube-kijkers ook een blik in de prachtige hotelkamer waar ze verblijven. Daarnaast doen ze de typische trekpleisters van de Italiaanse hoofdstad aan, zoals de Trevifontein. En gaan ze uiteraard shoppen.