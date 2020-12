André Hazes onthult waarom hij vorig jaar Monique verliet: “Het ging over alcohol”

Showbizz Familieru­zies, een traumati­sche bevalling en pijnlijk publieke breuken: dit was de turbulente weg naar de verloving van André Hazes en Monique

14 december Na een turbulente tijd weet André Hazes (26) het zeker: Monique Westenberg (42) is de ware. Zij wist hem uiteindelijk toch te temmen, want hij vroeg haar dit weekend ten huwelijk. Het is de (voorlopige) eindhalte van een tumultueuze relatie, die al sinds 2014 heel wat watertjes doorzwom. Wij goten alle hoogtes, laagtes en schandalen in een chronologisch overzicht.