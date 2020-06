André Hazes onthult eentonig dieet: “Elke avond spinazie, kip en aardappelen” LOV

24 juni 2020

16u48 1 Showbizz Dat André Hazes (26) de afgelopen maanden een Dat André Hazes (26) de afgelopen maanden een indrukwekkende transformatie heeft ondergaan, is geen geheim. De Nederlandse zanger onthult nu hoe hij met een opvallend dieet aan z’n lijn werkt.

De nieuwe levensstijl van André houdt in: géén alcohol, veel bewegen en gezond eten. “Ik eet mijn dagelijkse portie fruit en zeg nee tegen verkeerde suikers en vetten. Ik doe eigenlijk gewoon wat de dokter voorschrijft voor een gezond leven. Trainen deed ik voordien ook al, maar ik at verkeerd en daardoor zag je geen verschil.” André sport nu twee keer per dag, zeven op zeven. “Elke ochtend doe ik krachttraining en ’s avonds ga ik hardlopen”, vertelde hij al aan onze krant. “Ik volg nu een schema zoals bodybuilders doen. Maar zo gespierd wil ik niet worden, hoor. Alleszins neem ik deze levensstijl mee naar de toekomst.”

Op Instagram onthult hij nu wat er allemaal op zijn bord ligt, en dat blijken steeds dezelfde ingrediënten te zijn. Zo eet hij al twee maanden lang iedere avond 400 gram spinazie, 400 gram kip en 500 gram aardappelen.