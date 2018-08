André Hazes na maand rust weer aan het werk TDS

04 augustus 2018

18u38

Bron: ANP 0 Showbizz André Hazes treedt zaterdag na ruim een maand verplichte rust weer op. De zanger deelt zijn vreugde op Instagram met een foto, gemaakt in de auto onderweg naar Schagen. "Jaaaaaa, we gaan weer! Schagen, heb zin in jullie! Allemaal te gelijk!!!!", schrijft hij bij het plaatje.

Even daarvoor had hij ook zijn terugkeer op social media via Instagram aangekondigd. "Hoi lieve mensen! Ik ben weer terug. En ik ga weer heerlijk social media irriteren! Maar eerst, koop dit lelijke shirt van @bassmit waar een prachtig verhaal achter zit! En maak een hoop kindjes blij!", schrijft hij bij een foto van het bewuste t-shirt, een initiatief van vastgoedhandelaar Smit om geld op te halen voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Begin juli annuleerde André op doktersadvies al zijn optredens omdat hij oververmoeid was. Op Instagram schreef hij toen een excuusbrief aan zijn fans. "Gisteren ben ik naar de dokter gegaan vanwege een ongelooflijke pijn in mijn hoofd. Ik heb uitgelegd hoe mijn afgelopen jaren eruit hebben gezien en hoe ik mezelf daardoor heb behandeld. Ik heb mij de afgelopen jaren mijn vingers tot het bot gewerkt omdat ik jullie allemaal wilde laten zien dat ik meer ben dan de zoon van", legde hij uit.

Ja, blij dat we even genokt zijn. Heb weer zin!!!!!👌🏼👌🏼 Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 04 aug 2018 om 15:48 CEST